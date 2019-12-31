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محافظات

كنائس السويس تحتشد بالمصلين لأداء قداس رأس السنة الميلادية.. صور

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 11:45 م
كنائس السويس تحتشد
كنائس السويس تحتشد بالمصلين
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حسن غنيمة
احتشدت كنيسة العذراء مريم وكنيسة الأنبا أنطونيوس إيبارشية السويس بالمصلين فى قداس رأس السنة الميلادية.

شارك فى الصلاة القمص أنطونيوس ميلاد وكيل المطرانية والآباء كهنة الكنيسة والشمامسة وتركزت الكلمات في هذه المناسبة أن يبارك الله هذه السنه و يملؤها بالبر والخير والدعاء بحلول المحبة والخير والسلام في كل أنحاء مصر وتسود المحبة بين العالم.

تفقد مدير أمن السويس والقيادات الأمنية أعمال التأمين على كنائس السويس في ليلة رأس السنة الميلادية .

كما شهدت كنائس السويس تأمين مكثف من رجال الشرطة والجيش ووضع بوابات إلكترونية لكشف المفرقعات وفحص حقائب المترددين عليها وتوسيع دائرة المشتبه فيهم حرصا على سلامة دور العبادة وحماية المصلين.

ووضع حواجز مرورية لمنع أى سيارة من الوقوف أو المرور في الشارع الذي تقع به الكنيسة.
كنائس السويس تحتشد بالمصلين لأداء قداس رأس السنة الميلادية.. صور
كنائس السويس تحتشد بالمصلين لأداء قداس رأس السنة الميلادية.. صور
كنائس السويس تحتشد بالمصلين لأداء قداس رأس السنة الميلادية.. صور
كنائس السويس تحتشد بالمصلين لأداء قداس رأس السنة الميلادية.. صور
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