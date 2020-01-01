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تعليم

الحاضنة التكنولوجية بجامعة السويس تفوز في معرض القاهرة الدولي للابتكار

الأربعاء 01/يناير/2020 - 12:26 ص
الحاضنة التكنولوجية
الحاضنة التكنولوجية بجامعة السويس تفوز في معرض القاهرة الدول
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حسن غنيمة
فازت إحدى الشركات المحتضنة بالحاضنة التكنولوجية بجامعة السويس ضمن أفضل 11 شركة ناشئة متميزة في مجال التكنولوجيا من بين أكثر من 150 شركة تكنولوجية في معرض القاهرة الدولي للابتكار 2019، الذي يقام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومحمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.

تقدمت لمسابقة أفضل الشركات الناشئة المتميزة في مجال التكنولوجية بالمعرض.. وتختص شركة Hawkeye بجامعة السويس بصناعة الطائرات بدون طيار لمساعدة المزارعين في الكشف المبكر عن الآفات الزراعية في المساحات الشاسعة من الجو، وتحديد الاحتياجات من الأسمدة والمبيدات.

من جانبه صرح الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس ، بأن اهتمام الجامعة بالحاضنات التكنولوجية يأتي في إطار خطة الدولة لتشجيع المشاريع التكنولوجية والاهتمام غير المسبوق من القيادة السياسية بالبحث العلمي باعتباره أداة التقدم .

أوضح " الشرقاوى " فى تصريحات صحفية له اليوم ، أن هذا الفوز يضاف الى سجلات ما تحققه الجامعة من إنجازات مختلفة في شتى المجالات كي تلحق جامعة السويس ومثيلاتها من جامعات مصر ومراكزها البحثية بثورة العلم الرابعة ، التي يصعب على مصر عدم اللحاق بها.

الجدير بالذكر أن معرض القاهرة الدولي للابتكار قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد الدول المشاركة وعدد الابتكارات المعروضة التي تجاوزت 1500 اختراع ونموذج أولي وفكرة مبتكرة .
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