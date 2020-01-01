الحاضنة التكنولوجية بجامعة السويس تفوز في معرض القاهرة الدولي للابتكار

فازت إحدى الشركات المحتضنة بالحاضنة التكنولوجية بجامعة السويس ضمن أفضل 11 شركة ناشئة متميزة في مجال التكنولوجيا من بين أكثر من 150 شركة تكنولوجية في معرض القاهرة الدولي للابتكار 2019، الذي يقام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومحمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.





تقدمت لمسابقة أفضل الشركات الناشئة المتميزة في مجال التكنولوجية بالمعرض.. وتختص شركة Hawkeye بجامعة السويس بصناعة الطائرات بدون طيار لمساعدة المزارعين في الكشف المبكر عن الآفات الزراعية في المساحات الشاسعة من الجو، وتحديد الاحتياجات من الأسمدة والمبيدات.





من جانبه صرح الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس ، بأن اهتمام الجامعة بالحاضنات التكنولوجية يأتي في إطار خطة الدولة لتشجيع المشاريع التكنولوجية والاهتمام غير المسبوق من القيادة السياسية بالبحث العلمي باعتباره أداة التقدم .





أوضح " الشرقاوى " فى تصريحات صحفية له اليوم ، أن هذا الفوز يضاف الى سجلات ما تحققه الجامعة من إنجازات مختلفة في شتى المجالات كي تلحق جامعة السويس ومثيلاتها من جامعات مصر ومراكزها البحثية بثورة العلم الرابعة ، التي يصعب على مصر عدم اللحاق بها.



