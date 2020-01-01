وزيرة البيئة: تعاون مع البنك الدولي للكشف عن ملف إدارة المخلفات.. فيديو

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن تلوث الهواء له علاقة وثيقة بحرائق قش الأرز مؤكدة أن هناك أكثر من 102 محطة ترصد نوعية الهواء وتعطي المعلومات الكاملة عن أنواع تلوث الهواء وأكثر الأماكن التي تعاني من تلوث الهواء.





وأضافت وزيرة البيئة ان المعلومات التي تحصل عليها الوزارة عن تلوث الهواء بدون توعية لن تكون مهمة مشيرة إلى أنه ستكون هناك طرق من أجل تبسيط المعلومات للمواطنين وعمل توعية لهم عن مخاطر تلوث الهواء.





وتابعت وزيرة البيئة أنه سيكون هناك 68 منشأة زيادة في عام 2019 تم ربطها بالشبكة القومية للانبعاثات الصناعية مؤكدة أن هناك 291 منشأة مربوطة على الشبكة القومية للانبعاثات الصناعية ويتم التحديد من خلالها بقائمة المصانع الأكثر تلوثا ويتم ربط المداخن الخاصة بتلك المصانع على الشبكة وعمر قراءات تساعد على إتخاذ القرارات الهامة ويتم إغلاق سبب تلك الانبعاثات.





وأشارت وزيرة البيئة الى أن ما قامت به الوزارة خلال العام المنتهى أنه تم عمل برنامج كبير بالتعاون مع البنك الدولي يكشف عن النقل الكهربائي وإدارة المخلفات في المناطق الكبيرة وعملية وضع نظام لاتخاذ القرار بناء على المعلومات من الوزارة ونأمل أن يبدأ هذا البرنامج بعام 2020.



