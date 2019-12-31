رسالة أوكا وأورتيجا لـ حمو بيكا على الهواء| شاهد

حل المطربان الشعبيان أوكا وأورتيجا ضيفين على الإعلامية ياسمين عز في برنامج «حديث المساء» المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، وذلك بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية.



وقال مطرب المهرجانات أوكا إن أغاني المهرجانات ظهرت في 2018 قبل دخولهم في مجال الغناء، وهؤلاء فتحوا المجال لهم ولغيرهم من الشباب الجديد لغناء المهرجانات.



وأضاف «أوكا» خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج «حديث المساء» المذاع على قناة «إم بي سي مصر» أنه يعتبر غناء المهرجانات رزق من الله يرسلها للجميع ولكن البعض يعتبر المهرجانات "سبوبة".



ومن جانبه أشار أورتيجا، لديه اصدقاء في المجال على الساحة الفنية هو «فيلو»، لافتا إلى أن حمو بيكا لم يكن صديقا له، ولكنه مجرد مطرب على الساحة يقدم أغاني مهرجانات.



وتابع أورتيجا : «أتمنى من الكل انه ميقولش اي كلام وخلاص لأنها كارثة، والبعض بيقول اي كلام، والبعض يتهمنا بأننا السبب في هذا الأسلوب الخاطئ، واقول لهم ركزوا في حياتكم علشان تنجحوا».

