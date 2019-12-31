AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رسالة أوكا وأورتيجا لـ حمو بيكا على الهواء| شاهد

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 11:59 م
رسالة أوكا وأورتيجا
رسالة أوكا وأورتيجا لـ حمو بيكا على الهواء
Advertisements
كـريـم الـخـطـيـب
حل المطربان الشعبيان أوكا وأورتيجا ضيفين على الإعلامية ياسمين عز في برنامج «حديث المساء» المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، وذلك بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية.

وقال مطرب المهرجانات أوكا إن أغاني المهرجانات ظهرت في 2018 قبل دخولهم في مجال الغناء، وهؤلاء فتحوا المجال لهم ولغيرهم من الشباب الجديد لغناء المهرجانات.

وأضاف «أوكا» خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج «حديث المساء» المذاع على قناة «إم بي سي مصر» أنه يعتبر غناء المهرجانات رزق من الله يرسلها للجميع ولكن البعض يعتبر المهرجانات "سبوبة".

ومن جانبه أشار أورتيجا، لديه اصدقاء في المجال على الساحة الفنية هو «فيلو»، لافتا إلى أن حمو بيكا لم يكن صديقا له، ولكنه مجرد مطرب على الساحة يقدم أغاني مهرجانات.

وتابع أورتيجا : «أتمنى من الكل انه ميقولش اي كلام وخلاص لأنها كارثة، والبعض بيقول اي كلام، والبعض يتهمنا بأننا السبب في هذا الأسلوب الخاطئ، واقول لهم ركزوا في حياتكم علشان تنجحوا».
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أوكا وأورتيجا يقدمان قصة حياتهما فى مسلسل

موقف النقابة عجيب.. ريهام سعيد تدافع عن حمو بيكا: صوته أحسن من محمد رمضان

وحياة أمك.. حمو وبيكا وهلم جرا

أوكا وأورتيجا وأحمد شيبة يطرحون كليب أغنية إمتى.. فيديو

هتاف الغلابة | ياسمين الخطيب تعلن تضامنها مع حمو بيكا.. بهذه الطريقة

الفضائيات تتسارع لتقديم أفضل ما لديها بـ ليلة رأس السنة.. الحياة تعرض مسرحية أهلًا رمضان لأول مرة .. و دى إم سى تستضيف ثلاث نجوم غنائية.. والتليفزيون المصرى يُطوع برامجه للاحتفال بـ 2020

ترشيحاتنا

مفاجأة برلمانية | زيادة دعم بطاقات التموين الى 100 جنيه وتكافل وكرامة 600

انتشار عناصر القوات المسلحة لتأمين احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد المجيد

أخبار البرلمان| مفاجأة بشأن زيادة دعم بطاقات التموين إلى 100 جنيه وتكافل وكرامة 600 وتطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد فى هذا الموعد

بالفيديو والصور.. تركيا تبني مطارا للطائرات المسيرة وسط مشروع سكني في ليبيا

على معلول وزوجته يحتفلان بالعام الجديد 2020.. شاهد

مصطفى شوقي يشعل ستديو يحدث في مصر بـ «وحشتوني» | شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل انطلاقه رسميًا.. تفاصيل الموسم الثالث من The Voice Kids

احتفال مدينة سيدني الأسترالية بالعام الجديد يثير حالة غضب.. ما السبب؟

كيف احتفلت نيوزيلندا وأستراليا بالعام الجديد 2020.. فيديو وصور