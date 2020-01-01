بـ الكرتة والحصان.. أهالي أسوان يحتفلون بليلة رأس السنة.. صور

ليلة من ألف ليلة وليلة عاشها أهالى محافظة أسوان للاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية الجديدة فى أجواء احتفالية شهدتها عاصمة الشباب الأفريقى بمختلف الشوارع والميادين .

ورصد "صدى البلد" هذه الأجواء الاحتفالية وسط مشاركة من أفواج الزائرين والسائحين الذين حرصوا على زيارة عروس الجنوب والمشتى العالمى للاحتفال بأعياد الكريسماس وليلة رأس السنة فى ظل حالة الأمن والأمان والاستقرار والاستمتاع بالمعالم الأثرية والمناطق السياحية والطبيعة الخلابة والطقس الجاف .

وبهذه المناسبة قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أسمى التهاني القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة العام الميلادى الجديد .

كما قدم التهنئة أيضًا لرئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى والوزراء وأيضاَ مختلف طوائف وفئات المجتمع الأسوانى ، متمنيًا أن يكون 2020 عام خير ونماء وتنمية لتحقيق المزيد من الآمال والطموحات لأبناء هذه المحافظة العريقة من خلال تنفيذ مشروعات تنموية واستثمارية تلبى الاحتياجات والمطالب الجماهيرية من بنية أساسية وخدمات وتشغيل للشباب .



