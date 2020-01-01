إيران 2019: الاقتصاد يواصل انهياره.. والنظام يسفك مزيدًا من الدماء.. 2020 تبدأ بمواجهة بين طهران وواشنطن

شهد عام 2019 تطورات كثيرة على المشهد الإيراني، والتي كانت متوقعة إلى حد بعيد نظرًا لكونها امتداد للأحداث التي يمكن القول إن شرارتها انطلقت منذ تظاهرات ديسمبر 2017 العارمة، وانسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي وفرض العقوبات الأشد وطأة في تاريخ إيران.





واصل الاقتصاد الإيراني تدهوره في عام 2019، ولم تسفر المفاوضات مع أوروبا بشأن تدشين آلية مالية لمواصلة التبادل التجاري بعيدًا عن العقوبات، عن أي تقدم، لتبدأ إيران سلسلة من تقليص التزاماتها في الاتفاق النووي، مهددة بأن الخطوة الأخيرة ستكون الانسحاب منه.





تزايد خلال العام الغضب الشعبي في البلاد بصورة مطردة، وصلت ذروتها في نوفمبر، بعد أن أطلق قرار حكومة روحاني برفع أسعار البنزين شرارة التظاهرات العارمة، التي قوبلت من قبل النظام بقطع خدمة الإنترنت وإعمال القمع والقتل.





خارجيا، تسببت الضغوط الكبيرة من الولايات المتحدة في تأزم الوضع الاقتصادي لإيران ، الذي دفعها إلى زيادة وتيرة العمليات الإرهابية في مضيق هرمز، كما كان احتجاز السفينة البريطانية ستينا إمبيرو من بين أبرز أحداث العام، وكان هجوم أرامكو الإرهابي الأبرز.





ونشرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية تقريرا تناولت فيه آثار سياسات إدارة ترامب على إيران.





وقالت إنه في أكثر الرئاسات استقطابا في تاريخ الولايات المتحدة الحديث ، كانت إيران أكثر موضوع في السياسة الخارجية استقطابا ، وكان عام 2019 أكثر الأعوام استقطابا على الإطلاق. تم تحديد المرحلة في العام السابق عندما تخلت إدارة ترامب عن السياسة التي ورثتها عن إدارة أوباما ، ورفضت الالتزام بالاتفاق النووي الدولي الذي ساعدت واشنطن في التفاوض مع طهران. حيث اتجهت الإدارة إلى سياسة أقصى ضغط، واتفق المراقبون على أن تأثيرات هذه السياسة قد بدأت تظهر، لكن كان هناك القليل من الاتفاق حول ماهية تلك الآثار.





يقول مؤيدو سياسة الرئيس دونالد ترامب إنها تعمل كما هو مخطط لها. ويشيرون إلى الحالة المتدهورة للاقتصاد الإيراني، الذي عانى من معدل تضخم يتراوح بين 20 و 30% خلال معظم أوقات العام. تسببت المشاكل الاقتصادية في نهاية المطاف في اضطرابات مدنية لم يسبق لها مثيل في إيران في نوفمبر، حيث خرج الآلاف من الناس إلى الشوارع في مدن في جميع أنحاء البلاد ردا على ارتفاع أسعار البنزين واتخذت الحكومة الإيرانية إجراءات متطرفة ردًا على ذلك، وأغلقت الإنترنت لمدة أسبوع وقتلت المئات.





"إنها مسألة وقت فقط"، وفقًا لهذه النظرية، إلى أن تسعى الحكومة الإيرانية بشدة إلى إعادة المشاركة في المفاوضات بشروط الولايات المتحدة. لقد أشار الرئيس الإيراني حسن روحاني بالفعل إلى استعداده للقاء ترامب، على الرغم من أنه اشترط رفع الولايات المتحدة للعقوبات أولا.





معارضو سياسة ترامب لديهم الكثير من الأدلة إلى جانبهم. يشيرون، على سبيل المثال، إلى تراجع إيران التدريجي عن التزاماتها النووية؛ في ديسمبر ، أعلنت الحكومة أنها ستكشف قريبًا عن جيل جديد من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم. سعت طهران أيضًا إلى زيادة نفوذها الدبلوماسي من خلال توسيع أنشطتها المزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء المنطقة: في عام 2019، لم تسقط طائرة أمريكية بدون طيار فحسب، بل يشتبه على نطاق واسع أيضًا في أنها قامت بتنظيم هجمات صاروخية على حقول النفط والسفن السعودية التي تمر عبر الخليج الفارسي. وفي الوقت نفسه، فإن النهج الأحادي الجانب الذي اتبعته واشنطن أدى إلى عزل حلفائها في أوروبا، الذين سعوا جاهدين لإبقاء الصفقة النووية حية بأي وسيلة ضرورية.





يقول محللون إن إدارة ترامب استعرضت من خلال العقوبات قدرتها غير المسبوقة على السيطرة على الأسواق الدولية.يصف هنري فاريل وأبراهام نيومان العواقب طويلة المدى لهذا النوع من الأحادية حيث تبحث القوى الأخرى عن طرق لاستعادة الحكم الذاتي على شؤونها الاقتصادية ، وبالتالي تآكل قوة واشنطن.





وعن الخلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين في هذا الشان، يوضح أريان تابباتاي وإليزا كاتالانو إويرز أنه من المحتم أن يرفض المرشح الديمقراطي للرئاسة نهج إدارة ترامب تجاه إيران، ولكنن الخروج بسياسة بديلة لن يكون أمرًا سهلًا ، لأن مجرد العودة إلى الصفقة النووية لإدارة أوباما لم يعد خيارًا - ليس أقله لأن بعض أحكامها قد انتهت بالفعل.





يبحث مقال ستيفن أ. كوك في عواقب هجمات إيران المتصاعدة في الشرق الأوسط هذا العام - والأهم من ذلك فشل إدارة ترامب في الرد عسكريا. يجادل كوك بأن هذا يرقى إلى التخلي عن حجر الزاوية في السياسة الخارجية للولايات المتحدة على مدى السنوات الأربعين الماضية - ونذير محتمل لمزيد من الفوضى في المنطقة لسنوات قادمة.





وتشرح نرجس باوجوجلي، أن أحد الأهداف المعلنة لعقوبات إدارة ترامب على إيران هو إجبارها على التوقف عن تقديم الدعم لحلفائها الإقليميين، وترى أن هذه الاستراتيجية تستند إلى فرضية خاطئة بشكل أساسي: إن دعم طهران لوكلائها لا يعتمد في نهاية المطاف على العلاقات المالية ولكن على صلة قرابة ثقافية وأيديولوجية أعمق - تقارب تعززه حملة الضغط التي تمارسها واشنطن.





فيما نقلت مجلة "فوربس" عن خبراء قولهم إن العقوبات الأمريكية الصارمة على إيران كانت السبب الأول للهجمات الإيرانية، التي كان آخرها هجوم الجمعة الماضية الذي شنته مليشيات مدعومة من إيران على منشأة عسكرية أمريكية في العراق.



