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توك شو

إسعاد يونس ترقص على أغنية تشغل قلبي ..فيديو

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 11:59 م
إسعاد يونس ترقص
إسعاد يونس ترقص
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البهى عمرو
قامت الإعلامية إسعاد يونس، بالرقص على أغنية "تشغل قلبى وعينى" للفنان راغب علامة.

وأشعل الفنان راغب علامة، حماس جمهور برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "دي إم سي"، تقديم إسعاد يونس، عندما قام بغناء أغنية "تشغل قلبى وعينى".

وقال الفنان راغب علامة، إنه أول من صور فيديو كليب في العالم العربي، موضحًا أنه ضرورى للفنان ليظهر عمله.

وأضاف الفنان راغب علامة، خلال حواره ببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "دي إم سي"، تقديم إسعاد يونس، أنه لا يحب الأعمال الناقصة ولذلك يجتهد لخروج العمل بالشكل المميز.

وأوضح الفنان راغب علامة، أنه صور كليب قلبي عشقها، منذ أكثر من 30 عاما واليوم تنال إعجاب الجميع.

وأشار الفنان راغب علامة، إلى أنه يتمتع ويستمتع بصناعة الأغنية، وأكد أنه يسمع الأغنية وينام ويصحو من النوم يغنيها ويستمتع بها.

وأكد الفنان راغب علامة، أنه يقوم بعمل أغنيات من 35 عاما مضت، موضحًا أن العمل الجيد يعيش.

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