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رياضة

النني قريب من الدوري الإيطالي.. ماذا ينقص ميلان للعودة إلى منصات التتويج من جديد؟

الأربعاء 01/يناير/2020 - 01:23 ص
صدى البلد
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احتاج ميلان للخسارة بنتيجة 0-5 من أتلانتا في المباراة الأخيرة لعام 2019، للتأكد من أن مشاكل الفريق ليست هينة وعلى الإدارة القيام بثورة في الفريق. 

فرض الشخصية خلال المباريات هي كل ما يحتاجه لاعبو ميلان الشباب، لأن الفريق لا يُظهر أي نية على العودة إلى مصاف الكبار. 

أول التعاقدات التي جاءت بشكل مبكر قبل نهاية العام كانت عودة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مرة أخرى على أن يكون تقديمه في الثاني من يناير بقميص الروسونيري. 

اسم ميلان في الآونة الأخيرة ارتبط بأسماء عديدة والهدف منها مقعد أوروبي بعد النتائج المخيبة في النصف الأول من الموسم. 

ماذا يحتاج ميلان في يناير 

محمد النني 

الاسم الأبرز الذي ارتبط بميلان في الأيام الأخيرة لكنه وفقا للمدير الرياضي للنادي التركي سيُكمل تعاقده حتى نهاية الموسم مع بشكتاش التركي. 

لاعب الوسط المصري خاض مع النسور في تركيا 18 مباراة وصنع هدفا وحيدا ومن العناصر الأساسية للفريق، لكن الصفقة قد لا تتم في النهاية لأنه مُعار من أرسنال الإنجليزي. 

مريح ديميرال 

يبحث ميلان عن مدافع للتخلص من أخطاء ماتيو موساكيو وإصابات ماتيا كالدارا، ويجاور القائد رومانيولي، ومن الصيف الماضي ظهر اسم المدافع التركي مريح ديميرال ضمن أبرز اللاعبين الذي قد يتعاقد معه ميلان. 

على الرغم من انتقال اللاعب لصفوف يوفنتوس إلا أن التقارير تربطه دائما بأنه سيكون أول من يرحل رغم الأداء المميز، لكن من انضم ليوفنتوس في الصيف قد ينضم بمقابل لا يقل عن 35 مليون يورو وهو ما يعيق الروسونيري عن إتمام الصفقة. 

جان كلير توديبو 

رغم قلة مشاركاته بقميص برشلونة التي وصلت إلى 5 مباريات فقط فأن الفرنسي ضمن الأسماء المطروحة لتدعيم دفاع ميلان، اللاعب الفرنسي يتسم بالسرعة والقوة يحتاج فقط للمشاركة باستمرارية. 

وفقا لتقارير إيطالية فأن الصفقة انهارت بسبب شروط كلا الناديين التعاقدية في عدة بنود أبرزها بند إعادة الشراء الذي يسعى برشلونة لوضعه لضمان عودة اللاعب حال تألقه. 

ستانيسلاف لوبوتكا 

لاعب الوسط السلوفاكي برز ضمن أبرز الأسماء التي يرغب ميلان في التعاقد معها ويدخل مع نابولي في صراع عليها في سوق الانتقالات الشتوية. 

لاعب سيلتا فيجو يشغل أكثر من مركز في خط الوسط ويمتاز بالقوة وسبق له الارتباط باسم ميلان الموسم الماضي، لكن رغبة النادي الإسباني المالية الكبيرة قد تعرقل إتمام الصفقة. 

جناح؟ 

النادي اللومباردي بدأ في البحث عن مواهب الدوري الإيطالي لتدعيم صفوفه إلى جوار السلطان، وجيريمي بوجا جناح ساسولو بفضل قوته البدنية وسرعته جذب أنظار العديد. 

لاعب تشيلسي السابق سجل 4 أهداف في 12 مباراة بالدوري الإيطالي الموسم الحالي ويلعب في مركز الجناح الأيسر الذي لم يجد له الروسونيري حلا له منذ موسمين .
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