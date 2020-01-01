مصطفى شوقي يشعل ستديو يحدث في مصر بـ «وحشتوني» | شاهد

غنى مصطفى شوقى أغنية "وحشتونى" فى ستديو برنامج "يحدث فى مصر".





وأضاف مصطفى شوقى خلال حواره التليفزيونى فى برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن أغنية وحشتونى مختلفة عن "ملطشة القلوب".





وأشار إلى أن الوقت الذى ظهرت فيه أغنية ملطشة القلوب كانت لأسباب غريبة جدًا وأثناء تجهيزات لأشياء أخرى.





ولفت مصطفى شوقى إلى أنه عندما طرحت أغنية ملطشة القلوب فى الأسواق كان معترضاً على ذلك التوقيت.



