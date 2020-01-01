ننشر ختام تعاملات البورصة لعام 2019.. شاهد

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة أمس الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، وآخر جلسات عام 2019، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 5.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 708.267 مليار جنيه.





قالت حنان رمسيس منفذ عمليات بالبورصة المصرية، بلغ حجم التداول على الأسهم 116.3 مليون ورقة مالية بقيمة 639 مليون جنيه، عبر تنفيذ 19.4 ألف عملية لعدد 162 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 76.6% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.91%، والعرب على 5.49% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 56.56% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 43.43%.





وأضافت رمسيس مال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 22.2 مليون جنيه، 12.3 مليون جنيه، 42.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب، والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 264.4 ألف جنيه، 70.9 مليون جنيه، 6.2 مليون جنيه، على التوالى.





وأشارت حنان رمسيس الي ان ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 13961 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 1967 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 16350 نقطة، وتراجع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 5168 نقطة.





وتابعت رمسيس ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 534 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 1398 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 482 نقطة.



