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رياضة

هيثم فاروق: الدفاع عن الزمالك هدفى على بي إن سبورتس

الأربعاء 01/يناير/2020 - 12:00 ص
هيثم فاروق
هيثم فاروق
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عمرو ابوبكر
أكد هيثم فاروق نجم نادي الزمالك السابق، أنه ابن من أبناء نادي الزمالك، وهدفه الأول فى قنوات بي إن سبورتس، الدفاع عن الفريق الكروي ودعمه ببطولة أفريقيا.

وقال "فاروق" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ON SIDE" الذي يقدمه الإعلامي "أحمد زادة" : أنا ابن من أبناء نادي الزمالك، وهدفي الأول هو الدفاع عن نادي الزمالك ممثل مصر، ونأمل أن يشهد عام ٢٠٢٠ العديد من البطولات لصالح الزمالك.

وأضاف : الإعلام في مصر نسى جهد اللاعبين وأداء الزمالك في مباراة زيسكو الأخيرة بدور المجموعات بأفريقيا، و التعادل خارج الأرض نتيجة إيجابية.

وواصل: كرة القدم في زامبيا وإفريقيا عموما في تطور، لذلك الزمالك واجه فريقا كبيرا مثل زيسكو، في أجواء صعبة للغاية، بالإضافة إلى تأثر أرضية الملعب بالأمطار.

وأتم نجم الزمالك السابق تصريحاته : كارتيرون المدير الفني للأبيض، أدار اللقاء بشكل مميز، سواء في الشوط الأول أو الثاني، لكن الطبيعي أن المعدل البدني للاعبين يقل تدريجيًا في آخر المباراة.
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