طارق شوقي: رؤية مصر 2030 عودة لـ مجتمع مبتكر ومتعلم.. فيديو

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن عام 2019 كان بمثابة عام التعليم، وأن حصاد التعليم لم يكن خلال هذا العام فقط؛ ولكن بدأ منذ 2014 وحتى 2019 تزامنا مع الحقبة الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي .





وأضاف وزير التربية والتعليم أن الرئيس قام بتكوين مجالس تخصصية أولها كان مجلس التعليم والبحث العلمي، وكان بداية ظهور الفكرة لتطوير التعليم، وهو ما يؤكد اهتمام الرئيس بتطوير التعليم.





وتابع وزير التربية والتعليم أن هناك أكثر من مجلس آخر كالتنمية المجتمعية والمجلس الاقتصادي والأمني، والنقاش في هذا الوقت واهتمامات الرئيس كان "بناء الإنسان المصري" و"التعليم الأساسي والعالي والتعليم المهني".





وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن ديسمبر 2014 كانت بداية الرؤية وهو الطموح لمجتمع مصري متعلم ومفكر، مؤكدا أن الدول المتقدمة كان العلم هو أهم سبب لتقدمها.



