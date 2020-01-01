على معلول وزوجته يحتفلان بالعام الجديد 2020.. شاهد

حرصت مريم زوجة على معلول لاعب النادى الأهلى، على تهنئة زوجها برأس السنة، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع إنستجرام.



وعلقت زوجة على معلول على الصور قائلة: "عزيزي !! في هذا اليوم من عيد ميلادك، لا أستطيع أن آمل شيئًا أفضل في الحياة من الاستمرار في مشاركته مع قلبي. اليوم هو أهم يوم في السنة !! إنه يوم رائع في ذلك اليوم الذي ولدت فيه. قد تكون هذه الذكرى هي بداية أسعد سنوات حياتك ".





يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة منافسه مصر المقاصة في المباراة التي ستقام على ملعب استاد السلام ضمن منافسات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري الممتاز.



يعاني الأهلي بقيادة المدير الفني رينيه فايلر من العديد من الغيابات التي سوف تؤثر سلبًا على أداء الفريق، على الرغم من أن الأهلي يحاول أن يواصل سلسلة الانتصارات التي بدأها منذ بداية الموسم الحالي مع السويسري فايلر.



يغيب عن الأهلي 9 لاعبين في مباراة المقاصة، وهم: "كريم نيدفيد، محمد محمود، حمدي فتحي، رمضان صبحي، محمود وحيد، شريف إكرامي، سعد سمير، جونيور أجاي، حسين الشحات".



وضمت قائمة الأهلي:



حراسة المرمى: محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير.



خط الدفاع: أحمد فتحي، ومحمد هاني، ومحمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وعلي معلول.



خط الوسط: أليو ديانج، وعمرو السولية، وحسام عاشور، ووليد سليمان، ومحمد مجدي «أفشة»، وأحمد الشيخ، وجيرالدو دا كوستا.



خط الهجوم: مروان محسن، ووليد أزارو، وصلاح محسن.

