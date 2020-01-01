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توك شو

عرض مذهل.. شاهد كيف احتفلت مدينة بنها بـ بداية العام الجديد

الأربعاء 01/يناير/2020 - 01:33 ص
احتفالات المصريين
احتفالات المصريين في بنها
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هاني حسين
عرض الإعلامي أحمد موسى، احتفالات الشعب المصري بحلول عام 2020 في مختلف أنحاء الجمهورية.

ونظّمت بنها عرضًا مذهلاً بالأضواء لاستقبال عام 2020، واحتفل الأهالي بحلول العام الجديد.

وعلّق "موسى" في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "لأول مرة أجد أعدادًا كبيرة من المواطنين في ليلة رأس السنة وذلك يؤكد على حالة الأمن والأمان والاستقرار التي تشهدها مصر".

تابع: "مصر كلها بها احتفالات برأس السنة والشعب المصري يتمتع بالأمن والأمان".

وقال: "2020 عام السعادة على كل مواطن يعيش في مصر وكل عام وحضراتكم طيبين".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "نحن نتابع فرحة الشعب المصري من مختلف أنحاء الجمهورية الاحتفال بليلة رأس السنة.
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