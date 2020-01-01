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فن

أدفع عمري للحظة تجمعنا.. رسالة محمد محمود عبد العزيز لوالده في العام الجديد

الأربعاء 01/يناير/2020 - 03:36 ص
محمود عبد العزيز
محمود عبد العزيز ونجله محمد
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محمد بدران
شارك الفنان محمد محمود عبد العزيز متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصور له مع والده الراحل احتفالًا بالعام الجديد 2020.

وعلق محمد محمود عبد العزيز على الصورة قائلًا "أول صورة فى السنة، عادة ربنا ما يقطعها، كل سنة وحضرتك طيب وبخير وسعيد وفى مكان احسن من اللى احنا فيه بكتييييييير".

واضاف "أدفع عمرى كله وأرجع لأي لحظة من اللى كنا متجمعين فيها وأسند على حضرتك برضه، مع إن أقسم بالله العظيم مازلت ساند على حضرتك يا أحن وأغلى واطيب أب فى الدنيا، ادعيلى من عندك حضرتك يا حاج....
اسألكم الفاتحه والدعاء لابويا و لكل من رحلوا عنا"

يذكر أن آخر أعمال النجم محمد محمود عبد العزيز مسلسل "قيد عائلى" من إنتاج "فنون مصر" وإخراج "تامر حمزة".

بطولة الفنان "عزت العلايلي" والفنان "صلاح عبدالله" والفنانة "بوسى" والفنانة "مرڤت أمين" وشارك فى العمل عدد كبير من النجوم.. منة فضالى ، ريم البارودى ، ميريهان حسين ' محمد نجاتى، نضال الشافعى، سيمون .
أدفع عمري للحظة تجمعنا.. رسالة محمد محمود عبد العزيز لوالده في العام الجديد
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