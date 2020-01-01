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مثال رائع .. أبو العينين عن أحمد موسى : إعلامي وطني محترم يقف بجانب البلد.. فيديو

الأربعاء 01/يناير/2020 - 01:05 ص
أبو العينين وأحمد
أبو العينين وأحمد موسى
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هاني حسين
وجّه رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، رسالة إلى الإعلامي أحمد موسى، قائلاً: "أنت مثال رائع في الوطنية مذيع وطني محترم وأحييك على الدور لإيضاح الحقيقة ووقوفك بجانب الدولة والمصداقية والأمانة في تناول أي خبر".

وأضاف محمد أبو العينين -في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المُذاع على قناة "صدى البلد": "أهنئ فريق صدى البلد الذي قدّم المنظومة الوطنية والالتزام بكل قواعد المهنة"، مضيفًا: "أحيّي إلهام أبو الفتح على المجهود العظيم الذي تبذله في الشبكة بأكملها".

وتابع محمد أبو العينين:" 2020 عام أفضل تتدفق فيه الاستثمارات الأجنبية وهناك توجّه في الدولة بتوفير بيئة استثمارية قوية تجذب الاستثمارات في كل المجالات".

ولفت محمد أبو العينين: "كل عام وأنتم بخير، ونكمل رسالتنا الوطنية من أجل مصر".

وأكمل محمد أبو العينين: "متفائل بخير بعام 2020، والفترة الماضية كانت هناك صعوبات في نواحٍ كثيرة ولكن الخير قادم"، والجميع يحسدنا على ما حدث في مصر من تنمية ونمو".
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