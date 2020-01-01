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فن

من مسجد الرسول.. مجدي الهواري يهنئ جمهوره بالعام الجديد

الأربعاء 01/يناير/2020 - 04:21 ص
مجدى الهوارى
مجدى الهوارى
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محمد بدران
نشر المخرج مجدى الهوارى عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، صورة له خلال أدائه مناسك العمرة.

وكتب مجدى الهوارى معلقا على الصورة: "عام كله سعادة علي الجميع 🙏😍خير بداية للعام الجديد من ارض خير البرية سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم ، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة .. اللهم تقبل 🙏"

وطوال الموسم، تعرض مسرحية 3 أيام في الساحل، للمخرج مجدي الهواري، ونالت اعجاب الجماهير والترحيب الدائم بعرضها.

يذكر أن مسرحية «3 أيام في الساحل» إخراج مجدي الهواري وتأليف حاتم حسين، ويشارك هنيدي بطولتها نجوم الكوميديا بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد ثروت والنجوم مها أبو عوف، محمد محمود، ندى موسى وسامية الطرابلسي.

ويستعد مجدي الهواري لعرض مسرحية علاء الدين فى موسم الرياض خلال الأيام المقبلة ، بطولة النجم أحمد عز ويشاركه البطولة ، تارا عماد(ياسمين) و محمد ثروت(الجني)، و هشام اسماعيل(الوزير جعفر) و سامي مغاوري (السلطان) ، اسلام ابراهيم (قفة)، محمد جمعة(فرعون).
من مسجد الرسول.. مجدي الهواري يهنئ جمهوره بالعام الجديد
من مسجد الرسول.. مجدي الهواري يهنئ جمهوره بالعام الجديد
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