خبيرة أبراج: ثورة من السيدات على الرجال في 2020.. فيديو

قالت عبير فؤاد خبيرة الأبراج والفلك، إنه من المتوقع أن يشهد عام 2020 ازدهارًا ووفرة في المحاصيل ومنتجات الألبان.





وأضافت عبير فؤاد في حوارها مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" السيدات لديهن حالة ثورة على الرجال في عام 2020 وهناك حركة عالمية ثورية للسيدات حول العالم للمطالبة بحقوقهن".





وتابعت عبير فؤاد "نتوقع تقدم ونجاح مصر في 2020، وسيتم التوسع في المشروعات وإنجاز حجم كبير منها مع بداية شهر يوليو وحتى نهاية العام".





وأضافت عبير فؤاد "هناك تغييرات كثيرة وشكل جديد، وسيتغير التوزيع الجغرافي للعالم، وتغيير حكام على مستوى العالم في أوروبا وأمريكا خلال 2020".



