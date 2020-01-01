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توك شو

خبيرة أبراج: ثورة من السيدات على الرجال في 2020.. فيديو

الأربعاء 01/يناير/2020 - 05:00 ص
عبير فؤاد خبيرة الأبراج
عبير فؤاد خبيرة الأبراج
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هاني حسين
قالت عبير فؤاد خبيرة الأبراج والفلك، إنه من المتوقع أن يشهد عام 2020 ازدهارًا ووفرة في المحاصيل ومنتجات الألبان.

وأضافت عبير فؤاد في حوارها مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" السيدات لديهن حالة ثورة على الرجال في عام 2020 وهناك حركة عالمية ثورية للسيدات حول العالم للمطالبة بحقوقهن".

وتابعت عبير فؤاد "نتوقع تقدم ونجاح مصر في 2020، وسيتم التوسع في المشروعات وإنجاز حجم كبير منها مع بداية شهر يوليو وحتى نهاية العام".

وأضافت عبير فؤاد "هناك تغييرات كثيرة وشكل جديد، وسيتغير التوزيع الجغرافي للعالم، وتغيير حكام على مستوى العالم في أوروبا وأمريكا خلال 2020".

وأكملت عبير فؤاد "من الممكن أن يكون هناك سن قوانين جديدة في العالم وسيتم البحث عن الحقوق، وفي الفترة من أواخر مارس وحتى شهر يوليو 2020 سيكون هناك بحث عالمي لحل الأزمات وإعطاء الحقوق لأصحابها".
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