شيماء سيف تحتفل بالعام الجديد مع زوجها.. شاهد

حرصت الفنانة شيماء سيف على تهنئة زوجها برأس السنة الميلادية 2020، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع إنستجرام.
ونشرت شيماء صور لها برفقة زوجها وعلقت على الصور قائلة: "سنة جديدة جاية علينا ياقلبى سنة عدت بحبك فيها وسنة جاية ان شاء الله هحبك فيها اكتر واكتر ربنا يخليك ليا يا أحن راجل فى الدنيا ❤"
وجاءت بعض تعليقات متابعي شيماء سيف، كالتالى :
-دائما منورة يا قمر .
-كل عام وانتم بخير .
- يارب السنه دي تبقي احلي ليكو.
يشار إلى أن شيماء سيف شاركت في سباق الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل " الزوجة 18" مع حسن الرداد.