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فن

وداع يا دنيا وداع .. ميراي مقدسي تهنئ متابعيها بـ رأس السنة

الأربعاء 01/يناير/2020 - 02:10 ص
ميراي مقدسي زوجة
ميراي مقدسي زوجة الفنان وائل جسار
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محمد بدران
هنّأت ميراي مقدسي زوجة الفنان وائل جسار جمهورها برأس السنة الميلادية 202‪0 عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت ميراي مقدسي صوره لها من احتفالها برأس السنة الميلادية وعلقت عليها: "السنة الجديدة 2020.. وداع يا دنيا وداع".

وتشارك ميراي مقدسي في المظاهرات السلمية في لبنان مع عدد من الفنانين أبرزهم "نادين نسيب نجيم، وكارمن لبس، وجاد شويري، وراغب علامة، ونادين الراسي، وماجي بو غصن" وغيرهم.

وتزوج وائل جسار من ميراي مقدسي منذ العام 2005، وأنجب منها "مارلين، وائل، جونيور".

وأحيا وائل جسار، حفلا غنائيا ضخما على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 28.
وداع يا دنيا وداع .. ميراي مقدسي تهنئ متابعيها بـ رأس السنة
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