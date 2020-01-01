ترامب يكذب وسائل الإعلام: لم ألعب الجولف اليوم وكنت أتابع الأوضاع بالعراق

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم ممارسته لعبة الجولف، مثلما قالت بعض وسائل الإعلام الأمريكية، مشيرًا إلى انشغاله طوال اليوم بمتابعة الأوضاع في العراق.





وكتب "ترامب" تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلًا: "الأخبار المزيفة تقول إنني لعبت جولف اليوم، أنا لم أفعل هذا الأمر، كنت أجري لقاءات في مواقع مختلفة، للتركيز على الأوضاع التي تتعرض لها سفارة الولايات المتحدة في العراق".





وأضاف: "هذه الوسائل تعرف هذا الأمر جديا، لكن لم تقم بأي تصحيح أو تعديل في خطأها".





وبدأت قوات أمريكية في مغادرة قاعدة عين الأسد في الأنبار متوجهة إلى بغداد لحماية السفارة الأمريكية، بعد تجمهر متظاهرين موالين للحشد الشعبي أمامها ومحاولة اقتحامها.





وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن جميع العاملين بالسفارة الأميركية في بغداد آمنون.





وحذر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو القادة العراقيين من أن الولايات المتحدة مستعدة "لحماية" الأمريكيين و"الدفاع" عنهم، وذلك بعد اقتحام حشد من متظاهرين غاضبين السفارة الأميركية في بغداد، الثلاثاء.





في محادثات هاتفية مع بومبيو، أكد كل من رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي والرئيس برهم صالح لـ"وزير الخارجية أنهما يأخذان مسؤوليتهما على محمل الجد، وسيضمنان سلامة وأمن الموظفين الأميركيين والممتلكات الأميركية"، وفق ما أفادت الخارجية الأميركية في بيان.





وذكر البيان أن بومبيو "حذر بوضوح من أن الولايات المتحدة ستحمي وتدافع عن مواطنيها الموجودين هناك لدعم عراق سيد ومستقل".



