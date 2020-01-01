AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

والدة شيماء سيف: آخر العنقود ومدلعة جدًا.. فيديو

الأربعاء 01/يناير/2020 - 03:00 ص
شيماء سيف
شيماء سيف
Advertisements
محمد حليم قنديل
قالت والدة الفنانة شيماء سيف، إن شيماء جد فى حياتها ولكن عندما تضحك لا أحد يستطيع التغلب عليها.

وأضافت والدة شيماء سيف، خلال مداخلتها الهاتفية فى برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أنها تتعامل بحزم مع بناتها مع الإضافة بالتعامل فى بعض الأوقات بالرقة ولكن الشدة أكثر.

وتابعت والدة شيماء سيف، أنها لديها ثلاث بنات وأن شيماء دلوعة لأنها آخر العنقود، مضيفة: شقيقاتها عاقلات عنها.

الجدير بالذكر أن شيماء سيف قالت أن عام 2019 شهدت خلاله الكثير من الأحداث أهمها زواجها ونجاحها الفنى فى بعض الأعمال.

وتابعت شيماء سيف، أنه فى عام 2019 قامت بتقديم العديد من الأعمال الفنية منها، مسلسل الزوجة 18 ومسلسل بدل الحدوتة تلاتة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ فستان أسود.. شيماء سيف تبهر متابعيها فى أحدث ظهور لها

بعد حصوله على جائزة الأفضل.. عمرو وهبة يتعرض لموقف محرج

شاهد.. تكريم نجوم الفن والإعلام في الدورة الـ 16 من مهرجان دير جيست

2019 شهد نجاحات كثيرة.. شيماء سيف تكشف أهم أعمالها| فيديو

ملطشة القلوب.. مصطفى شوقى وشيماء سيف يشعلان استوديو يحدث في مصر بها | فيديو

ترشيحاتنا

حظ محمد صلاح في 2020.. تعرف عليه

دعاء استقبال العام الجديد.. يوكل الله به ملكين يحرسان العبد

مجموعة الأهلي.. طائرة حربية تقل النجم الساحلي إلى السودان لمواجهة الهلال في دوري أبطال أفريقيا

عاجل.. الولايات المتحدة ترسل قوات إضافية إلى العراق

النتيجة مفاجأة.. أحمد موسى يعلن نتيجة استفتاء الشخصية الأسوأ في 2019.. فيديو

تهديد لنجوم الأهلي والزمالك.. جمال الغندور: هذه عقوبة التشويح والزعيق للحكام | فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد شيبة يشعل حماس الجمهور في ليلة رأس السنة.. صور

مصطفى حجاج و آلا كوشنير في حفل رأس السنة .. صور

رامي صبري يتألق في أولى سهرات حفل رأس السنة.. صور