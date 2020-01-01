والدة شيماء سيف: آخر العنقود ومدلعة جدًا.. فيديو

قالت والدة الفنانة شيماء سيف، إن شيماء جد فى حياتها ولكن عندما تضحك لا أحد يستطيع التغلب عليها.





وأضافت والدة شيماء سيف، خلال مداخلتها الهاتفية فى برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أنها تتعامل بحزم مع بناتها مع الإضافة بالتعامل فى بعض الأوقات بالرقة ولكن الشدة أكثر.





وتابعت والدة شيماء سيف، أنها لديها ثلاث بنات وأن شيماء دلوعة لأنها آخر العنقود، مضيفة: شقيقاتها عاقلات عنها.





الجدير بالذكر أن شيماء سيف قالت أن عام 2019 شهدت خلاله الكثير من الأحداث أهمها زواجها ونجاحها الفنى فى بعض الأعمال.



