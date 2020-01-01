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ثقافة

استمرار فعاليات مؤتمر بورسعيد الثاني لذوي الاحتياجات الخاصة

الأربعاء 01/يناير/2020 - 03:29 ص
صدى البلد
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طارق موسى
عقدت الجلسة البحثية الأولى ضمن فعاليات مؤتمر بورسعيد الثاني لذوي الاحتياجات الخاصة، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بفرع ثقافة بورسعيد، برئاسة الدكتور جمال السيد تفاحة.

وتناولت الجلسة، بحث "إدراج قضايا الأشخاص ذوي القدرات الخاصة في استراتيجية التنمية المستدامة 20-30" الذى أعدته الدكتورة إحسان عبد الله، أعقبه بحث "الاتجاهات الحديثة فى رعاية وتأهيل الأطفال ذوي اضطراب التوحد" إعداد الباحثة إيمان عبد المحسن، بجانب بحث بعنوان "دور الفن التشكيلي فى تحسين جودة الحياة لذوى الإعاقة" ألقته الباحثة الدكتورة بانسيه الأدهم.

وكان البحث الرابع بعنوان "الاستفادة من الأشغال الفنية كمدخل لإثراء المهارات العقلية لذوى الاحتياجات الخاصة من ذوى متلازمة داون"، الذى أعدته الدكتورة رباب عادل موسي، كما تحدثت الدكتورة منال عيد عن الجانب الإنسانى والحضارى فى التعامل مع ذوى القدرات الخاصة.

وأعقب ذلك استعراض بحث "الإرشاد النفسي التوجيهي لذوى القدرات الخاصة" الذي أعدته الباحثة ميادة عبد العظيم، واختتمت الجلسة ببحث عن "فاعلية برنامج تدريبي قائم على بعض مهارات التنظيم الذاتى لتنمية التحصيل الأكاديمي لدى التلاميذ ذوى صعوبات التعلم النمائية، من إعداد دكتور وليد فتحى و دكتور محمد السيد جمعة.
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