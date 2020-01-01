والدة مصطفى شوقي: أغانيه مميزة جداً وكلماتها معبرة وتؤثر في الجميع | شاهد

قالت والدة المطرب مصطفى شوقى، إن مصطفى يستحق النجاح الذى هو فيه وأنها تدعو له دائما بالتوفيق والنجاح المستمر فى حياته.





وأضافت والدة مصطفى شوقى، خلال مداخلتها الهاتفية فى برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن أغانى مصطفى تتأثر بها كثيرا، وأن كلماته دائما معبرة وتجذب أي شخص يسمعها.





وتابعت والدة مصطفى شوقى، أنها تتمنى له النجاح الدائم فى هذا العام الجديد والذرية الصالحة له.





وأوضح مصطفى شوقى، أن هناك أشخاصًا كثيرين يشبهونه بالفنان محمد منير.



