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منوعات

سحل وسرقة.. سطو على سائحين أمام فندق شهير في تشيلي | فيديو

الأربعاء 01/يناير/2020 - 03:08 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
تم الاعتداء على مجموعة من السياح الأمريكيين تحت تهديد السلاح من قبل ثلاثة رجال خارج فندق فخم في تشيلي.

كان الثلاثي قد وصلوا إلى مدينة سانتياجو للإقامة في فندق ريتز كارلتون في بلدة لاس كونديس الراقية عندما تعرضوا للهجوم، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. 

وأظهرت كاميرا المراقبة الخاصة بالفندق رجل وامرأة يمشيان نحو المدخل بينما كان سائق السيارة يضع أمتعتهم على الرصيف، فجأة ظهر اللصوص من العدم ورفعوا عليهم الأسلحة.

وشوهد أحد المشتبه بهم في شريط الفيديو وهو يدفع الضحية بعيدًا في محاولة لأخذ حقيبة ظهره بينما حاول اللص الآخر انتزاع حقيبة يد المرأة، وبالفعل تمكنوا من الحصول على الحقيبة وساعة يد رولكس بعد سحل الزوجين.

واستطاع اللصوص الثلاثة الهرب من خلال موتوسيكل، ولم يتمكن أحد من اللحاق بهم.

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