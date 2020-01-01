الكثير من الحب في 2020 .. صورة رومانسية لـ كيم كارداشيان وزوجها في رأس السنة

هنّأت نجمة تليفزيون الواقع "كيم كارداشيان"، زوجها "كانييه ويست" برأس السنة الميلادية، عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام.





وظهرت كيم كاردشيان وهى تُقبل زوجها بطريقة رومانسية احتفالا بعيد رأس السنة الميلادية وعلقت على الصورة قائلة: "الى الكثير من الحب فى عام 2020"





يذكر أن نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان أعلنت عن إطلاق نشاط جديد خاص بها لإنتاج البيجامات ولانجيري للنساء بعد النجاح الكبير في إنتاج مستحضرات التجميل الذي أطلقته قبل عامين ويحمل اسم kkw.





ولدى كارداشيان وزوجها المغني كاني ويست، 3 أطفال، هم شيكاجو التي ولدت في يناير 2018 من أم بديلة أيضا، وسينت البالغ من العمر 3 أعوام، ونورث وعمرها 5 سنوات.



