ثقافة المنيا تحتفل بـ بيرم التونسي والعام الميلادي الجديد

ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بالعام الميلادى الجديد بفرع ثقافة المنيا، نظم بيت ثقافة أبو جرج ورشة فنية للأطفال للتعبير بالرسم والتلوين بالعام الميلادي الجديد 2020، بجانب قراءة قصص الأطفال والتعرف على الأنشطة التي تقدمها المكتبة للطفل.



ونظم بيت ثقافة العدوة، محاضرة، ضمن أنشطة نادي الأدب بعنوان "أهم ما يميز شعر بيرم التونسي" حاضرها المهندس صفوت محمد إبراهيم.



وتحدث "صفوت" في المحاضرة عن السيرة الذاتية لأشهر شعراء العامية"بيرم التونسي" وتتميز أعماله بجمال قوته التعبيريه في كل حروفه، فتغنّت له أم كلثوم عدة قصائد مما ساعد على انتشاره في جميع الأقطار العربية، فعكس جانبا خفيا من حياة "بيرم "على كثير منا كما كتب لأم كلثوم ايضا الأغنية الدينية "القلب يعشق كل جميل"، وهي من القصائد الصوفية "العشق الإلهي"، وأيضًا القصائد الوطنية مثل "صوت السلام".