AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

ثقافة المنيا تحتفل بـ بيرم التونسي والعام الميلادي الجديد

الأربعاء 01/يناير/2020 - 02:10 ص
صدى البلد
Advertisements
طارق موسى
ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بالعام الميلادى الجديد بفرع ثقافة المنيا، نظم بيت ثقافة أبو جرج ورشة فنية للأطفال للتعبير بالرسم والتلوين بالعام الميلادي الجديد 2020، بجانب قراءة قصص الأطفال والتعرف على الأنشطة التي تقدمها المكتبة للطفل.

ونظم بيت ثقافة العدوة، محاضرة، ضمن أنشطة نادي الأدب بعنوان "أهم ما يميز شعر بيرم التونسي" حاضرها المهندس صفوت محمد إبراهيم.

وتحدث "صفوت" في المحاضرة عن السيرة الذاتية لأشهر شعراء العامية"بيرم التونسي" وتتميز أعماله بجمال قوته التعبيريه في كل حروفه، فتغنّت له أم كلثوم عدة قصائد مما ساعد على انتشاره في جميع الأقطار العربية، فعكس جانبا خفيا من حياة "بيرم "على كثير منا كما كتب لأم كلثوم ايضا الأغنية الدينية "القلب يعشق كل جميل"، وهي من القصائد الصوفية "العشق الإلهي"، وأيضًا القصائد الوطنية مثل "صوت السلام".
Advertisements

ترشيحاتنا

الأهلي الأفضل أفريقيا منذ بداية القرن الـ21 وترتيب الزمالك مفاجأة.. تفاصيل

حكم صلاة ركعتين ليلة رأس السنة

الخير كله لمصر.. خبيرة أرقام: أردوغان يتعرض لخيانة وتميم مفلس في 2020.. فيديو

ماذا قال جمال الغندور عن أزمته مع مرتضى منصور .. فيديو

اخبار النادي الأهلي اليوم.. غياب 9 من الأحمر في مواجهة المقاصة.. مفاجأة في التصنيف الأفريقي

النتيجة مفاجأة.. أحمد موسى يعلن نتيجة استفتاء الشخصية الأسوأ في 2019.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد الشرنوبي يوجه رسالة رومانسية إلى خطيبته راندا رياض في ليلة رأس السنة

قبل انطلاقه رسميًا.. تفاصيل الموسم الثالث من The Voice Kids

احتفال مدينة سيدني الأسترالية بالعام الجديد يثير حالة غضب.. ما السبب؟