أخبار التوك شو | أبو العينين يهنئ الرئيس السيسي بالعام الجديد.. ويؤكد: مستمرون في رسالتنا الوطنية.. أحمد السقا يقتحم منزل متابع فجرًا

نشر موقع "صدى البلد"، أمس الثلاثاء، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، بالإضافة إلى متابعة احتفالات رأس السنة من مصر والعالم، وفيما يلي أبرزها:





هنَّأ رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، الشعب المصري بحلول عام 2020، قائلًا:" أهنئ الشعب المصري، والرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يبني الحضارة المصرية الجديدة".





وأضاف محمد أبو العينين -في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "كلنا قدّمنا حياتنا فداء لمصر والمثل الأعلى لنا هو الرئيس السيسي الذي يبني الحضارة المصرية الحديثة والشعب المصري الأصيل المُقدِّر لمعنى الوطنية وقادر على صون العهد والأمانة".





أعلن الإعلامي أحمد موسى، نتيجة الإستفتاء حول الشخصية الأسوأ في عام 2019.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن نتيجة الاستفتاء كانت مفاجأة.





قالت جنى عطايا خبيرة علم الأرقام والفلك والطاقة، إن عام 2019 كان عاما جميلا وكان سببا رئيسيا في نهوض وتنمية مصر، مضيفة:" عام 2020 هو بداية خير لمصر".





وأضافت جنى عطايا في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلة:" اللي جاي أجمل على مصر، ومصر ستكون حاضنة لكل العالم ومصر في قبضة رجل أمين وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي".





قال الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة، إنه سيتم فتح حديقة الحيوان الثلاثاء 7 يناير بـ 5 جنيهات للتذكرة بمناسبة عيد الميلاد.





وأضاف معاون وزير الزراعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " اليوم" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية سارة حازم، إن الوزارة خفضت سعر التذكرة من 65 جنيها لـ 5 جنيهات فى هذا اليوم.





أكد النجم أحمد السقا، أنه في الفترة الأخيرة أصبح نشيطا على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، مرددا: «علاقتي بالـ سوشيال ميديا طيبة إلى حد ما».





وأستنكر السقا خلال برنامج «it's show time»، الذي تقدمه زوجته الإعلامية «مها الصغير»، على فضائية «سي بي سي»، أن أحد الأشخاص سبه بشكل متواصل لمدة 6 شهور، منوها أنه استطاع أن يحصل على عنوان منزله وذهب إليه فجرا.





قال المطرب محمود العسيلي، إن السوشيال ميديا لا ترحم، وتنقد النجوم ولا ترحمهم في مواقف يتحدثون فيها بعفوية ولا يقصدون الإساءة لأحد أو التنمر عليهم.



