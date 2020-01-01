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فن

من الحرم المكي.. أشرف زكي يهنئ متابعيه بالعام الجديد

الأربعاء 01/يناير/2020 - 02:26 ص
أشرف زكي
أشرف زكي
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محمد بدران
نشر الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية عبر حسابه بموقع "إنستجرام" صورة له خلال أدائه مناسك العمرة.

وكتب أشرف زكى: "عام عام جديد يبدأ من الكعبة الشريفة🙏".

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين الدكتور أشرف زكي، رئيسا لأكاديمية الفنون، وذلك بعد أن كانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، قد أصدرت قرارا منذ عام، بندب أشرف زكي من المعهد العالي للفنون المسرحية إلى رئاسة أكاديمية الفنون.

الدكتور أشرف زكي حصل على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة قسم إدارة الأعمال ، ثم التحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية، وحصل على درجة البكالوريوس بتقدير عام امتياز ، حصل على درجة الماجستير برسالة عنوانها "دور المخرج في تأسيس حركة التجريب في المسرح المصري"، ثم حصل على درجة الدكتوراه في الإخراج المسرحي أكاديمية الفنون "مرتبة الشرف الأولى" عام 2002م في رسالة بعنوان "الرؤية الإخراجية المعاصرة للنصوص المستوحاة من التراث".

عمل أستاذا مساعدا بالمعهد العالي للفنون المسرحية وشغل منصب رئيس البيت الفني للمسرح، وهو نقيب لنقابة المهن التمثيلية، كما كان رئيسا لقطاع شئون الإنتاج الثقافي، ورئيسا لاتحاد الفنانين العرب، بالإضافة إلى بعض المناصب الأخرى، منها أمانة صندوق الاتحاد العام للنقابات الفنية، عضوية مجلس الأمناء باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وعضوية مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، وعضوية مجلس إدارة دار الأوبرا، ورئاسة الهيئة العربية للمسرح .

وحصل أشرف زكي على جائزة الدولة التشجيعية في الإخراج المسرحي عام 2001، بالإضافة إلى جائزة الدولة للتفوق في الفنون عام 2009.
من الحرم المكي.. أشرف زكي يهنئ متابعيه بالعام الجديد
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