بسبب الزحمة.. سائقو السيارات يحتفلون بـ الكريسماس على طريقتهم الخاصة.. فيديو

شهدت أغلب شوارع القاهرة بعد منتصف الليل زحاماً شديداً وتكدس السيارات على أغلب المحاور، بسبب احتفالات الكريسماس.





وكعادة المصريين تحويل كل المواقف الصعبة إلى مواقف جميلة، الأمر الذي أدي إلى قيام بعض سائقي السيارات في مدينة الرحاب والذين تكدّسوا على أحد الكباري، بالنزول من السيارات وتشغيل الأغاني.





وقام بعضهم بتوثيق اللحظة من خلال تصويرها بالفيديو بهواتفهم المحمولة ورقص آخرين على الأغاني والموسيقى المبهجة.





كما شهدت المحلات رواجًا هذا العام على شراء مستلزمات أعياد الميلاد والزينة وألعاب وماسكات بابا نويل وخاصة من الأطفال والشباب وتراوحت أسعار شجرة الكريسماس من محل الى آخر لتبدأ من 35 جنيهاً كل شجرة حسب نوعها وحسب الخامة والجودة والزينات الخاصة بها.





وعرضت المحال أنواعًا مختلفة من أشجار الكريسماس سواء الصناعية أو الطبيعية والزينات المختلفة اللازمة لتزيينها لتشهد المحال حالة من الرواج تزامنا مع رأس السنة الميلادية.



