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فن

لفت الأنظار بوسامته.. أحدث ظهور لشقيق ياسمين صبري

الأربعاء 01/يناير/2020 - 01:41 ص
ياسمين صبرى
ياسمين صبرى
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة ياسمين صبرى صورة مع شقيقها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وتحديدًا على خاصية الاستورى وذلك فى أحدث ظهور له معها بعد أن ظهر من قبل مع العائلة. 

وظهرت ياسمين صبرى فى الصورة مرتدية فستان تايجر وشقيقها يرتدى بدلة زرقاء وقد لفت الأنظار بوسامته حيث تلقت الصورة عدة تعليقات ايجابية. 

وكانت قد أظهرت ياسمين صبرى من قبل عائلتها، مع والدتها وأشقائها وجاءت التعليقات معظمها إيجابية وقارن البعض بينها وبين أشقائها ومدى التشابه بينهم ولكن كانت الصورة الأكثر جدلاً ظهورها مع والدتها التى كانت أكثر رشاقة وجمالاً.

يُذكر أن ياسمين صبرى تقوم حالياً بالتحضير إلى مسلسلها الجديد والذى تخوض به السباق الرمضانى المقبل.

لفت الأنظار بوسامته.. أحدث ظهور لشقيق ياسمين صبري
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