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فن

خالد النبوي يهنئ متابعيه بحلول العام الميلادي الجديد

الأربعاء 01/يناير/2020 - 04:47 ص
خالد النبوى
خالد النبوى
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محمد بدران
هنأ الفنان خالد النبوى جمهوره عبر حسابه على موقع "انستجرام" بمناسبة العام الجديد 2020 

ونشر خالد النبوى صورة له عبر حسابه على إنستجرام، وعلق قائلا: "كل سنة وكلنا طيبين عام سعيد".

يذكر أن خالد النبوي عرض له مؤخرًا مسلسل "ممالك النار" الذي جمع عددًا من نجوم العالم العربي منهم رشيد عسّاف، محمود نصر، ياسين بن قمرة، سهير بن عمارة، كندة حنا، عبدالمنعم عمايري، نضال نجم، خالد نجم، سعد مينا، خالد كمال، محمد حاتم، بهاء ثروت، محمد جمعة، محمود حافظ، يزن السيد، ديما قندلفت، عبدالرحيم حسن، لبنى ونس، علاء قاسم، على صطّوف، ورامز أسود.

وينتظر الفنان خالد النبوى، عرض فيلمه"يوم وليلة"، الذي تأجل عرضه أكثر من مرة، وتدور أحداث الفيلم حول أحد الضباط الذي يتولى البحث في بعض القضايا الاجتماعية، وخاصة تلك القضايا التي تتعلق بأزمات الفقراء داخل مولد السيدة، والمشاكل التي يتعرضون لها.

"يوم وليلة" من بطولة خالد النبوي، ودرة، وأحمد الفيشاوي، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وهو ﺗﺄﻟيف يحيى فكري، وﺇﺧﺮاﺝ أيمن مكرم، وإنتاج الريماس للإنتاج الفني والسينمائي - المرايا للإنتاج الثقافي.
خالد النبوي يهنئ متابعيه بحلول العام الميلادي الجديد
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