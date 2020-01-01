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فن

يسرا اللوزي تهنئ جمهورها برأس السنة الميلادية.. شاهد

الأربعاء 01/يناير/2020 - 04:24 ص
يسرا اللوزى
يسرا اللوزى
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محمد بدران
هنأت الفنانة يسرا اللوزى جمهورها برأس السنة الميلادية 202‪0 وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت يسرا اللوزى صوره لها وعلقت عليها : "كل سنة وانتم طيبين ويارب السنة الجاية تكون مليانة صحة وسعادة ونجاح".

وتشارك يسرا اللوزى فى فيلم "العنكبوت" مع الفنان أحمد السقا، إذ إنها ستظهر خلال أحداث العمل بدور صغير، ومن المقرر أن يعرض العمل بدور العرض السينمائى فى بداية العام المقبل.

كما تقوم يسرا اللوزى حاليا بتصوير دورها فى مسلسل "بخط الإيد" مع الفنان أحمد رزق.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا اللوزى كان مسلسل “قمر هادى” مع الفنان هانى سلامة، والذى عرض فى شهر رمضان الماضى.
يسرا اللوزي تهنئ جمهورها برأس السنة الميلادية.. شاهد
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