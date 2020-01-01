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محافظات

على غرار برج خليفة.. أهالي المحلة الكبرى يحتفلون بأعياد الميلاد

الأربعاء 01/يناير/2020 - 02:01 ص
علي غرار برج خليفة
علي غرار برج خليفة .. أهالى المحلة الكبري يحتلفون برأس السنة
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محمد شحتة
تجمع الآلاف من أهالى المحلة الكبري، للاحتفال بأعياد الميلاد، حيث الألعاب النارية والضوئية على غرار ما حدث في برج خليفة بالإمارات.

وعبّر الأهالى عن فرحتهم الشديدة بمثل هذه الاحتفالات التي تشعرهم بالفرح والسرور في نهاية عام 2019 بداية عام 2020.

قدّم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية التهنئة للأخوة المسيحيين العاملين بالديوان العام للمحافظة بمناسبة الاحتفال برأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد المجيد ، جاء ذلك خلال لقائه بهم اليوم بقاعة الاجتماعات الصغرى بالديوان العام للمحافظة.

وأعرب محافظ الغربية عن سعادته بهذا اللقاء متمنيًا للأخوة المسيحيين قضاء أعياد سعيدة وأن يكون العام الجديد عام خير على مصرنا الحبيبة.

كما قدم الحاضرون الشكر لمحافظ الغربية على هذه اللفتة الطيبة التي تعد سابقة من نوعها التي تؤكد أن المصريين نسيج واحد على مر العصور.

وأجري اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية اليوم جولة تفقدية مفاجئة للوقوف على مدى انتظام الخدمات والأقوال الأمنية بمحيط الكنائس ودور العبادة على مستوى شوارع وميادين مركزي طنطا والمحلة الكبري وذلك فى إطار خطة وزارة الداخلية لإحكام التواجد الشرطي وردع المخالفين على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

 
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