إلغاء احتفالات وحرائق.. هكذا احتفلت بلدان العالم ببداية 2020

من دبي إلى موسكو انطلقت احتفالات العام الجديد في جميع أنحاء العالم، وحرصت دول على الاحتفال بشكل مختلف ومميز، وخرج الناس إلى الشوارع للاحتفال ببداية العام الجديد.





فقد أقيمت احتفالات رأس السنة في 25 مكاناً بـ دبي، وأشهرها برج خليفة أطول برج في العالم الذي أقام عرض الألعاب النارية لمدة 8 دقائق، وغيرها من عروض الألعاب النارية.





وفي الوقت نفسه ، استهلت سيدني عام 2020 وعقد جديد من خلال عرض الألعاب النارية المذهل في أشهر الموانئ على الرغم من الدعوات لإلغاء العرض، بحسب مانشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





أما أستراليا فغلبت على الاحتفالات طابع من الحزن بسبب أزمة الحرائق، رحبت الأجزاء الشرقية من البلاد، بما في ذلك ملبورن وكانبيرا، بالعام الجديد بإطلاق الألعاب النارية.

وقد قلت الاحتفالات في هونج كونج والهند بسبب الاحتجاجات، حيث أمرت السلطات بـ هونج كونج بإلغاء الاحتفالات في منتصف الليل، في الواقعة هي الأولى من نوعها.

بينما شهدت المملكة المتحدة احتفالات بـ 12000 لعبة نارية ، بما في ذلك 2000 إطلاق من عين لندن على نهر التايمز ، وعند ساعة بيج بن في الدقات للعام الجديد.

ستكون الجزر الأمريكية البعيدة في جنوب المحيط الهادئ ، هي آخر من يرحب بعام 2020 - الساعة 12 مساء يوم الأربعاء، أي بعد 25 ساعة بالضبط من دخول العام الجديد.

وفي باريس قد أضرمت النيران في عشرات السيارات بالشوارع، بعد ساعة واحدة الاحتفال بقدوم العام الجديد، وفي موسكو شهدت البلاد احتفالات رائعة حيث أُضيئت السماء بالألعاب النارية، وكذلك اليونان.