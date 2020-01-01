وفاء عامر تهنئ متابعيها بـ رأس السنة الميلادية

هنأت الفنانة وفاء عامر جمهورها برأس السنة الميلادية 202‪0 عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشرت وفاء عامر صورة لها، وعلقت عليها: "كل عام وأنتم بخير.. سنة سعيدة".



وعلى صعيد آخر، انتهت وفاء عامر من تصوير مشاهدها في فيلم شريط 6.



وتجسد وفاء عامر فى الفيلم شخصية سيدة أعمال تمتلك العديد من الشركات، وتمر بعدة أزمات خلال الأحداث، والفيلم إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان.



فيلم "شريط 6" بطولة :"خالد الصاوي ، خالد أنور ، نانسي صلاح ، أحمد خالد صالح ، وائل عبدالعزيز ، محمد علي رزق" ،وتدور قصة الفيلم حول 3 أشخاص مدمنين، ويقوم الطبيب النفسي بمعالجتهم.