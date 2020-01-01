فرج عامر يوجه صدمة قوية لـ مرتضى منصور | تفاصيل

وجّه فرج عامر، رئيس مجلس إدارة سموحة، صدمة قوية لـ مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وذلك بشأن نظام الاستبدال.





ورفض محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة فتح الباب أمام استبدال اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية، التي تبدأ رسميًا في مصر، غدًا الأربعاء، الأول من يناير 2020.





وكان رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، قد أعلن عن عقد اجتماع مع عدد من رؤساء أندية الدوري الممتاز، اليوم الأربعاء، للمطالبة بفتح الاستبدال خلال الانتقالات الشتوية.





وردا على ذلك، كتب رئيس سموحة عبر صفحته بموقع فيسبوك، أمس الثلاثاء قائلا: "نادي سموحة لن يوافق على فتح الاستبدال في يناير، إيمانًا منا بأن ما بدأت به مسابقة الدوري العام من لوائح وقواعد يجب أن تنتهي عليه".



