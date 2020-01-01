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أخبار العالم

عاجل.. الولايات المتحدة ترسل قوات إضافية إلى العراق

الأربعاء 01/يناير/2020 - 01:55 ص
صدى البلد
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شريف سيد
كشف مسئولون أمريكيون عن إصدار أمر إلى اللواء الإنذاري التابع للفرقة 82 المحمولة جوًا التابعة للجيش الأمريكي بالانتشار السريع في الكويت وسط الاضطرابات في بغداد.

ووفقا لشبكة فوكس نيوز الأمريكية، فإنه تم إبلاغ 500 من القوات الأمريكية في الكويت للاستعداد. 

وتم إبلاغ 4 آلاف جندي أمريكي من قوات الانذار، بحزم حقائبهم لنشر محتمل في الأيام المقبلة بعد أن حاول المئات من رجال الميليشيات المدعومين من إيران اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد. 

وتوقعت الشبكة إصدار وزارة الدفاع الأمريكية بيانا خلال الساعات المقبلة من أجل إعلان نشر القوات. 

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الحرب على السلطات العراقية بعد اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد.

وأكد ترامب في تغريدة على تويتر دعمه للمتظاهرين العراقيين ضد النظام الحالي الذي تسيطر عليه إيران وذلك على غرار رسائل دعمه للتظاهرات التي تندلع في طهران.

وقال ترامب فى تغريدته:"لهؤلاء الملايين من الشعب العراقي الذين يريدون الحرية والذين لا يريدون أن تسيطر عليهم إيران وتتحكم بهم، هذا هو وقتكم".

وردًا على اقتحام السفارة، حمّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران مسؤولية الهجوم على سفارة بلاده في بغداد، وقال: سنحمّل إيران المسؤولية الكاملة عن الهجوم على السفارة في العراق.
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