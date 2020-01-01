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رياضة

باريس سان جيرمان يصارع آرسنال على هداف كوبا أمريكا

الأربعاء 01/يناير/2020 - 03:09 ص
صدى البلد
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نور عادل
يرغب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ومديره الرياضي ليوناردو، في تدعيم صفوف الفريق بصفقة لاتينية جديدة.

وذكرت شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، أمس الثلاثاء، أن ليوناردو يخطط للتعاقد مع إيفرتون سواريز، مهاجم جريميو بورتو أليجري، الفائز مع منتخب البرازيل بلقب كوبا أمريكا، الصيف الماضي.

ولفتت إلى أن المدير الرياضي لـ"بي إس جي"، تواصل مع رئيس النادي الباريسي، ناصر الخليفي، بشأن إمكانية التفاوض لشراء هداف كوبا أمريكا برصيد 3 أهداف.

وأشارت الشبكة إلى أن مهمة النادي الباريسي لن تكون سهلة، في ضم المهاجم الواعد (23 عاما)، حيث يعد محط اهتمام بعض أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، أبرزها آرسنال ونيوكاسل يونايتد.

وكانت تقارير صحفية عديدة، قد ربطت إيفرتون سواريز في السابق، بالانتقال لأندية أوروبية كبيرة، مثل برشلونة وأتلتيكو مدريد وميلان.

وكان جريميو قد أعلن، في 4 أكتوبر الماضي، تجديد عقد إيفرتون حتى صيف 2023.
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