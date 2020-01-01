زعيم كوريا الشمالية يهدد العالم بسلاح خارق

حذر زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، من أن العالم سيشهد "سلاحًا استراتيجيًا جديدًا" من بلاده في "المستقبل القريب"، وذلك بالتزامن مع تعليق المفاوضات النووية بين واشنطن وبيونج يانج.





ووفقا لتقارير وسائل الإعلام الحكومية الكورية الشمالية، انتقد "كيم"، الولايات المتحدة؛ بسبب "سياستها العدائية" تجاه كوريا الشمالية، وقال إنه لا يتوقع أن ترفع واشنطن العقوبات عن بلاده قريبا.





وتابع كيم جونج أون: "إنه يجب علينا دفع مشروع تطوير الأسلحة الاستراتيجية بشكل أكثر فاعلية، والعالم سيشهد سلاحًا استراتيجيًا جديدًا تمتلكه كوريا الديمقراطية في المستقبل القريب".





واستخدم كيم خطابًا معاديًا بشكل متزايد تجاه الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك تهديد "هدية عيد الميلاد" التي لم تتحقق في النهاية.



