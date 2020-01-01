هنادي مهنا توجه رسالة رومانسية إلى خطيبها أحمد خالد صالح في ليلة رأس السنة

نشرت الفنانة هنادى مهنا، صورة لها مع خطيبها الفنان أحمد خالد صالح، عبر حسابها على «انستجرام». وظهر الثنائي في أثناء احتفالهما بالعام الجديد.



وعلقت هنادى مهنا على الصورة: "كل عام وأنتم بخير، يارب 2020 teb2a helwa 3aleina kolena و teb2a kolaha hob و saada و naga7 ham الحمد لله awi 3ala kol haga ، لا أعلم ما فعلت لتستحق كل هذا، وأستحق لك، أفضل ما لدي في 2019 تسليط الضوء على أكبر نعمة، بلدي، لسنوات عديدة أخرى".



واحتفلت الفنانة هنادي مهنا، بحفل خطوبتها على الفنان أحمد خالد صالح نجل الفنان الراحل خالد صالح، السبت الماضي، وذلك في أحد الأماكن العامة.



وفاجأ الموسيقار هانى مهنا، ابنته، هنادي، بحضور الفنان تامر حسنى حفل الخطوبة، حيث بكت من فرحتها بحضوره.



وكان خبر الخطوبة بمثابة مفاجأة سعيدة لجمهور أحمد خالد صالح، وهنادي مهنا، خاصة أن هانى مهنا قد نفى الخبر في بداية تداوله، حتى تم الإعلان عن الخطوبة بشكل رسمي.



وتشارك هنادي مهنا فى فيلم بنات ثانوى مع مى الغيطى وجميلة عوض، بعد ظهورها اللافت خلال السباق الرمضاني الماضي 2019 في مسلسل "زلزال" الذي قام ببطولته النجم محمد رمضان، حيث جسدت من خلاله شخصية "أمل" وتعيش قصة حب مع بطل العمل.