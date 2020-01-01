بـ فستان نبيتي.. سارة نخلة تهنئ جمهورها بالعام الجديد

هنأت الفنانة سارة نخلة، جمهورها، بالعام الجديد 2020، وذلك عبر حسابها على انستجرام.



ونشرت سارة نخلة صورة لها بفستان انيق مكشوف الكتفين باللون النبيتى وعلقت عليها قائلة: "كل عام وانتم بخير".



يذكر أن آخر أعمال سارة نخلة مسلسل نصيبي وقسمتك 3 من تأليف عمرو محمود ياسين، وكان الجزء الثاني من المسلسل عُرض في شهر سبتمبر الماضي.



وشاركت سارة نخلة في مسلسل حكايتي، وشاركتها البطولة ياسمين صبري ووفاء عامر وأحمد بدير.

