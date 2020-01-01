على الشاطئ.. نيللي كريم تهنئ متابعيها بـ رأس السنة

هنأت الفنانة نيللي كريم، جمهورها بالعام الجديد 2020، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.



ونشرت نيللى كريم صورة لها خلال قضائها إجازتها الصيفية الماضية، وعلقت عليها: "سنة جديدة سعيدة للجميع .... لقد اخترت تلك الصورة ، لأنها ألقت القبض علي في أفضل مزاج هذا العام".



واضافت نيللي كريم: "شكرا لك 2019 على الأشياء الجيدة والسيئة التي حدثت لي ..... و ... 2020 رجاء كن لطيف ..... تعال إلينا بفرح الحب والسعادة".



يذكر أن نيللى كريم تعرضت مؤخرا لأزمة صحية خطيرة، وتبين أنه ورم فى الوجه، وقامت بإجراء عملية جراحية ناجحة، وعادت إلى عملها فى التمثيل.



وتعاقدت النجمة نيللى كريم على المشاركة في مسلسل "النصابين" للمخرج أحمد مدحت، لتخوض به السباق الرمضاني المقبل.