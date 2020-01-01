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فن

أخبار الفن | سخرية من منى فاروق.. ورامي صبري وأحمد شيبة يشعلان رأس السنة.. ورومانسية محمد الشرنوبي وخطيبته

الأربعاء 01/يناير/2020 - 07:02 ص
منى فاروق
منى فاروق
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أحمد إبراهيم
نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:

نشرت الفنانة منى فاروق مقطع فيديو جديدًا بمناسبة العام الجديد وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تهنئ فيه الأمة العربية بالعام الجديد. 

خطفت الإعلامية إنجي علي، الأنظار إليها بعد نشرها فيديو جديدًا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تحتفل فيه برأس السنة. 

نشر الفنان محمد الشرنوبى صورًا مع خطيبته راندا رياض عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يحتفلان سويا بليلة رأس السنة. 

أحيا المطرب رامي صبري حفلا غنائيا في أحد فنادق القاهرة، بحضور جماهيري كبير، ومن تنظيم المنتج محمود حنفي وإشراف الدكتورة نورة محمود حنفي. 

أشعل المطرب الشعبى أحمد شيبة، حماس الجمهور، وذلك خلال حفله الذى أقيم اليوم بمناسبة ليلة رأس، السنة فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة.
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