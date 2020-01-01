عام جديد سعيد.. حلا شيحة تهنئ الجمهور بعيد رأس السنة

وجّهت الفنانة حلا شيحة التهنئة للجمهور بمناسبة حلول العام الجديد، اذ انها نشرت صورة جديدة لها على صفحتها الخاصة على "انستجرام"





وعلّقت حلال على الصورة قائلة: "عام جديد سعيد Happy New Year"





يذكر ان الفنانة حلا شيحة، تعاقدت على بطولة فيلم تامر حسني الجديد "مش أنا"، وذلك بعد ترشيح الفنانة مي عز الدين للدور، بجانب عدة ترشيحات أخرى.





فيلم "مش أنا" هو التعاون الأول بين تامر حسنى والمخرجة سارة وفيق، وهو قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، ومن إنتاج T H برودكشن وسينرجى فيلمز.





يذكر أن حلا عادت إلى عالم الفن مرة بمسلسل "زلزال"، بجانب الفنان محمد رمضان والذي تم عرضه في رمضان الماضي، وذلك بعد غياب دام ما يقرب من 12 عاما عن الأضواء.



