اندلاع الحرائق في مئات المنازل على ساحل أستراليا

اندلعت الحرائق في مئات المنازل على سواحل استراليا، ما تسبب في محاصرة السكان المحليين على شاطئ البحر في مدينة مالاكوتا.





وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن بعض السكان في استراليا لجأوا للفرار بحرا على متن قواربهم، هربًا من أسوأ الظروف منذ بدء هذه الحرائق الواسعة التي اندلعت في سبتمبر الماضي.





وأسفرت الحرائق عن تدمير مئات الممتلكات منذ الإثنين، فيما أسفرت عن فقدان عدد كبير من المواطنين.





وانتشر رجال الإطفاء لحماية السكان المحاصرين.



