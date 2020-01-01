تجمع فني إعلامي رياضي عائلي | محمد محمود عبد العزيز يحتفل بـ رأس السنة.. صورة

شارك الفنان محمد محمود عبد العزيز متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصور له مع أصدقائه احتفالًا بالعام الجديد 2020.





وعلق محمد محمود عبد العزيز على الصورة قائلًا "يا رب دايمًا متجمعين على خير، أمى و أخويا و زوجة أخويا و عمى و إبن خالتى و إنضمام خطيبتى لأول مره فى إحتفال عائلى مع أهلى و أصدقائى و حبايبى و إخواتى





وأضاف "كل سنة وحضراتكم جميعًا بألف خير وربنا يجعلها سنة خير علينا جميعًا يا رب إن شاء الله... (أسألكم الفاتحة والدعاء لابويا و لكل من رحلوا عنا".





يذكر أن آخر أعمال النجم محمد محمود عبد العزيز مسلسل "قيد عائلى" من إنتاج "فنون مصر" وإخراج "تامر حمزة".



