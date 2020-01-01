AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تجمع فني إعلامي رياضي عائلي | محمد محمود عبد العزيز يحتفل بـ رأس السنة.. صورة

الأربعاء 01/يناير/2020 - 05:35 ص
محمد محمود عبد العزيز
محمد محمود عبد العزيز واصدقائة الفنانين
Advertisements
محمد بدران
شارك الفنان محمد محمود عبد العزيز متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصور له مع أصدقائه احتفالًا بالعام الجديد 2020.

وعلق محمد محمود عبد العزيز على الصورة قائلًا "يا رب دايمًا متجمعين على خير، أمى و أخويا و زوجة أخويا و عمى و إبن خالتى و إنضمام خطيبتى لأول مره فى إحتفال عائلى مع أهلى و أصدقائى و حبايبى و إخواتى 

وأضاف "كل سنة وحضراتكم جميعًا بألف خير وربنا يجعلها سنة خير علينا جميعًا يا رب إن شاء الله... (أسألكم الفاتحة والدعاء لابويا و لكل من رحلوا عنا".

يذكر أن آخر أعمال النجم محمد محمود عبد العزيز مسلسل "قيد عائلى" من إنتاج "فنون مصر" وإخراج "تامر حمزة".

بطولة الفنان "عزت العلايلي" والفنان "صلاح عبدالله" والفنانة "بوسى" والفنانة "مرڤت أمين" وشارك فى العمل عدد كبير من النجوم.. منة فضالى ، ريم البارودى ، ميريهان حسين ' محمد نجاتى، نضال الشافعى، سيمون .
تجمع فني إعلامي رياضي عائلي | محمد محمود عبد العزيز يحتفل بـ رأس السنة.. صورة
Advertisements

ترشيحاتنا

كيف تحنك المولود الصغير؟

بسبب أحمد السقا .. نقل سليمان عيد إلى المستشفى بعد إصابته بحروق

خبيرة أبراج: ثورة من السيدات على الرجال في 2020.. فيديو

عاجل.. الولايات المتحدة ترسل قوات إضافية إلى العراق

اسعار فيات تهبط 25 ألف جنيه بعد زيرو جمارك

هنادي مهنا توجه رسالة رومانسية إلى خطيبها أحمد خالد صالح في ليلة رأس السنة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيفاء وهبي تخطف الأنظار في حفل رأس السنة.. صور

أحمد شيبة يشعل حماس الجمهور في ليلة رأس السنة.. صور

مصطفى حجاج و آلا كوشنير في حفل رأس السنة .. صور