إدارة ترامب تستعد لحظر بعض نكهات السجائر الإلكترونية

كشف موقع ذا هيل الأمريكي عن استعداد إدارة الرئيس دونالد ترامب لحظر بعض نكهات السجائر الإلكترونية الأكثر شيوعا في البلاد "الفيب"، بسبب خطورتها على صحة الإنسان.





وتوقع الموقع إصدار إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قرار حظر هذه الأنواع من السجائر الإلكترونية الجمعة المقبلة.





وذكر الموقع أن الإدارة ستجرد السوق من كل نكهة جراب باستثناء التبغ والمنثول. حيث أن هذه الانواع هي الأكثر شيوعا بين المراهقين.





وأعلن ترامب وكبار المسؤولين في مجال الصحة لأول مرة عن فرض حظر كامل على النكهات والأجهزة التي تبخرت في سبتمبر، لكن الرئيس كان يتردد منذ شهور حول ما إذا كان سيتابع الأمر أم لا.



