إيقاف موظف بالبنك المركزي التونسي استولى على أكثر من مليار دينار

أوقفت السلطات التونسية، موظفًا في البنك المركزي، استولى على مبالغ مالية قدرت بأكثر من مليار دينار تونسي (نحو 360 مليون دولار أمريكي).





وأفاد البنك المركزي، في بلاغ، الثلاثاء، بأنه إثر عملية تدقيق داخلي تم الإذن بها خلال شهر ديسمبر 2019؛ بهدف التأكد من سلامة بعض العمليات المالية، تم الكشف عن عدد من لفافات الأوراق النقدية الأجنبية لا تحتوي على كامل عدد الأوراق النقدية المسجلة بها.





وأضاف البنك المركزي التونسي أنه أبلغ السلطات القضائية بهذه القضية وتم التحفظ على الموظف محل الاتهام.



