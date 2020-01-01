الرئيس التونسي ورئيس الوزراء يتفقدان تأمين رأس السنة

تفقد الرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد، غرفة العمليات المركزية بوزارة الداخلية، واطلعا على استعدادات وتدابير تأمين ليلة رأس السنة.



وجاء في تقرير تلفزيوني بثته القناة الوطنية التونسية الأولى في نشرتها الرئيسية أن المسؤولين الأمنيين قدموا شرحا بشأن الموقف الأمني ومجهودات مختلف التشكيلات التي تم نشرها لهذا الغرض بكافة أنحاء الجمهورية التونسية بهدف تأمين هذه المناسبة.



وذكر التقرير أن الرئيس التونسي قام رفقة رئيس حكومة تصريف الأعمال، ووزير الداخلية،هشام الفراتي، ومسؤولين أمنيين بجولة على الأقدام في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.



وأفاد رئيس حكومة تصريف الأعمال - في تصريح إعلامي - بأنه تم نشر نحو 50 ألف عنصر لتأمين عطلة نهاية السنة، متوجها بالتحية لهم ولأفراد القوات العسكرية المجندين لحماية حدود التراب التونسي، حسب تعبيره.

